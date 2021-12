I precedenti. L’ultima sfida tra Napoli ed Empoli decisa da Petagna

Nella 17° giornata di Serie A il Napoli affronta l’Empoli allo stadio Maradona domenica 12 dicembre alle ore 18:00.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 13 i precedenti giocati dalle due squadre a Napoli, terminati con questo bilancio:

VITTORIE NAPOLI: 10 (76,92%) – ultima il 3-2 in Coppa Italia del 13 gennaio 2021 con i gol di Di Lorenzo (N), Bajrami (E), Lozano (N), Bajrami (E), Petagna (N). Ultima in Serie A il 5-1 del 2 novembre 2018 con i gol di Insigne (N), Mertens (N), Caputo (E), Mertens (N), Milik (N), Mertens (N).

(76,92%) – ultima il 3-2 in Coppa Italia del 13 gennaio 2021 con i gol di Di Lorenzo (N), Bajrami (E), Lozano (N), Bajrami (E), Petagna (N). Ultima in Serie A il 5-1 del 2 novembre 2018 con i gol di Insigne (N), Mertens (N), Caputo (E), Mertens (N), Milik (N), Mertens (N). PAREGGI: 2 (15,39%) – ultimo il 2-2 del 7 dicembre 2014 con i gol di Verdi (E), Rugani (E), Zapata (N), de Guzman (N).

(15,39%) – ultimo il 2-2 del 7 dicembre 2014 con i gol di Verdi (E), Rugani (E), Zapata (N), de Guzman (N). VITTORIE EMPOLI: 1 (7,69%) – ultima il 3-1 del 17 febbraio 2008 con i gol di Pozzi (E), Mannini (N), Pozzi (E), Budel (E).

(7,69%) – ultima il 3-1 del 17 febbraio 2008 con i gol di Pozzi (E), Mannini (N), Pozzi (E), Budel (E). GOL NAPOLI: 33 (media a partita 2,54);

(media a partita 2,54); GOL EMPOLI: 12 (media a partita 0,92).

La prima sfida in assoluto tra le due squadre giocata in Toscana in Serie B il 19 dicembre 1948 e l’Empoli ha vinto 2-1.

La prima sfida a Napoli giocata sempre in Serie B il 29 maggio 1949 e i partenopei hanno vinto 2-0.

Napoli ed Empoli non si sono mai affrontate alla 17° giornata, mentre sono 3 i precedenti giocati nel mese di dicembre terminati con 1 vittoria del Napoli (in casa), 1 pareggio (a Napoli) e 1 vittoria dell’Empoli (in casa).

Spalletti da allenatore ha affronta il suo ex Empoli 18 volte con un bilancio di 12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Andreazzoli ha sfidato il Napoli 3 volte e ha ottenuto 2 vittorie e 1 sconfitta.

Andreazzoli è stato compagno di studi a Coverciano di Spalletti. Per sei anni è stato collaboratore tecnico dell’attuale allenatore del Napoli all’Udinese prima e alla Roma poi. Andreazzoli ha sfidato 3 volte Spalletti e ha ottenuto solo 1 pareggio e 2 sconfitte.

