I precedenti. Udinese-Napoli alla quindicesima giornata: tradizione favorevole agli azzurri

Per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2019-20 sabato 7 dicembre alle ore 18:00 il Napoli affronta alla Dacia Arena di Udine l’Udinese.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 41 i precedenti giocati in casi dei friulani terminati con questo bilancio:

VITTORIE UDINESE: 14 (34,15%) – ultima il 3-1 del 3 aprile 2016 con i gol di Bruno Fernandes su rigore (U), Higuain (N), Bruno Fernandes (U), Thereau;

(34,15%) – ultima il 3-1 del 3 aprile 2016 con i gol di Bruno Fernandes su rigore (U), Higuain (N), Bruno Fernandes (U), Thereau; PAREGGI: 19 (46,34%) – ultimo l’1-1 del 19 aprile 2014 con i gol di Callejon (N) e Bruno Fernandes (U);

(46,34%) – ultimo l’1-1 del 19 aprile 2014 con i gol di Callejon (N) e Bruno Fernandes (U); VITTORIE NAPOLI: 8 (19,51%) – ultimo il 3-0 del 20 ottobre 2018 con i gol di Fabiàn, Mertens su rigore e Rog.

Le due squadre si sono affrontate cinque volte nel mese di dicembre: il Napoli ha vinto 2 partite (entrambe al San Paolo) mentre l’Udinese ne ha vinte sempre due ma entrambe in Friuli, Uno il pareggio al San Paolo.

In totale sono sei le sfide giocate alla 15° giornata di campionato delle quali 5 a Napoli (per gli azzurri 3 vittorie e 2 pareggi) e 1 a Udine (terminata 1-1 l’11 gennaio 1998).

Doppia sfida inedita per l’allenatore dell’Udinese Luca Gotti che affronta per la prima volta in carriera il Napoli e Ancelotti.

Sono invece 30 i precedenti da allenatore di Ancelotti contro l’Udinese e l’attuale tecnico del Napoli ha ottenuto 15 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

