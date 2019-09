I precedenti. Napoli-Liverpool la nuova classica del calcio europeo, la sfida Ancelotti-Klopp

Allo stadio San Paolo di Napoli per la prima giornata del Girone E della Champions League 2019-20 martedì 17 settembre alle ore 21:00 su affrontano Napoli e Liverpool.



E’ la settima volta nella loro storia che le due squadre si sfidano. Questo il bilancio:

VITTORIE NAPOLI: 2

PAREGGI: 1

VITTORIE LIVERPOOL: 3

Nell’amichevole giocata nell’estate 2018 a Dublino il Liverpool ha vinto per 5-0. L’amichevole giocata la scorsa estate a Edimburgo è stato il Napoli a vincere per 3-0

Le gare ufficiali si sono concluse con uno 0-0 al San Paolo e un 3-1 per il Liverpool in Inghilterra nella fase a gironi dell’Europa League 2010-2011.

Una vittoria a testa invece, entrambe per 1-0 tra le mura amiche, nella fase a gironi della Champions League 2018-19.

Ancelotti, che è stato allenatore del Chelsea, ha incontrato il Liverpool in gare ufficiali 10 volte conquistando 6 vittorie e 4 sconfitte. Di queste dieci volte Ancelotti ha sfidato il Liverpool sei volte in campo internazionale: quattro vittorie e due sconfitte.

Il tedesco Jurgen Klopp ha affrontato il Napoli in gare ufficiali quattro volte ottenendo due sconfitte e due vittorie, una con il Dortmund e una con il Liverpool.

In gare ufficiali la sfida Klopp-Ancelotti è andata in scena quattro volte e il risultato è in perfetta parità con due vittorie a testa.

Comments

comments