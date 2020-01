Iachini: “Napoli avversario difficile e ben organizzato, noi dobbiamo fare la partita perfetta”

L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, avversaria del Napoli domani al San Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club viola.

“La squadra ha fatto delle ottime prestazioni sul piano dell’impegno dell’atteggiamento e dell’impegno.

Ora ci aspetta un avversario difficile come il napoli e siamo chiamati dopo pochissimi giorni a fare un’altra grande prestazione.

Già con l’Atalanta ci era successo di giocare con 24 ore in meno di riposo e ora ci ricapita con il Napoli ma non dobbiamo pensare a queste cose, dobbiamo resettare senza crearci alibi e preoccuparci di recuperare quante più energie psicofisiche possibili per andare a Napoli e fare la nostra partita.

Ci aspetta un avversario ben organizzato che sta giocando bene che sta avendo un buon atteggiamento. Magari non è riuscito a portare a casa quanto meritava. Il lavoro di Gattuso si sta vedendo, sta facendo ottime cose e dobbiamo essere concentrati, attenti e organizzati fare una partita perfetta perché hanno calciatori importanti che con una giocata possono cambiare la partita.

Gattuso è un allenatore molto preparato, a Napoli è arrivato in un momento non facile e quando si subentra non è facile girare le situazioni a proprio vantaggio perché la squadra ti deve conoscere ti deve capire, devi lavorarci sopra e ci vuole tempo per portare sul campo le cose che vuoi. Il Napoli ha scelto un ottimo allenatore per continuare il lavoro di crescita e Rino saprà accontentare la piazza di Napoli augurandoci che inizi a farlo dalla settimana prossima.

Dobbiamo pensare a noi stessi siamo la Fiorentina. Dobbiamo andare in campo sempre con la stessa mentalità e lo stesso atteggiamento facendo una prestazione importante individuale e di squadra per portare a casa risultati importanti”.

Comments

comments