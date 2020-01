Iago Falque ha scelto il Genoa: niente Younes per i rossoblu

Iago Falque è un nuovo giocatore del Genoa. Manca solo l’ufficialità per il passaggio dal Torino. Lo annuncia Gianluca Di Marzio sul suo sito.

Iago Falque ha scelto il Genoa. Il calciatore del Torino, mai del tutto convinto di accettare la corte della Spal che nei giorni scorsi ha provato a portarlo alla corte di Semplici, ha optato per far ritorno al Genoa, club dove ha già giocato nella stagione 2014/2015. A questo punto, salta l’opzione Genoa per Younes, che resta nel mirino del Toro per sostituire proprio Falque.

