Dopo il cartellino rosso diretto rimediato nell’ultima partita, Zlatan Ibrahimovic è ancora una volta protagonista in negativo.

Fanpage infatti riporta che l’attaccante svedese non ha dato conto al fatto che la Lombardia sia in zona rossa e si è fatto aprire un ristorante. Questo nonostante il fatto che lui sia il testimonial della Regione per la lotta al Covid.

L’episodio che lo riguarda, chiude il portale, è stato confermato dal ristorante stesso.

