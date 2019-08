Icardi fermo un anno in attesa della Juventus. ADL: “Questo è matto”

Mauro Icardi vuole la Juventus e per aspettare i bianconeri è disposto a restare all’Inter senza giocare. Ecco quanto scrive Giovanni Scotto su Il Roma.

Mauro Icardi è il nome caldo di queste ultime settimane di mercato e, sicuramente, quello che sta facendo discutere di più in queste ore. L’attaccante argentino è stretto tra il Napoli e la Juventus, con i bianconeri che però hanno il mercato bloccato a causa delle difficoltà nelle cessioni. Gli azzurri, quindi, sembrerebbero l’unica versa soluzione per Icardi che, tra l’altro, è stato chiaramente scaricato dall’Inter.

Eppure, l’argentino vuole la Juventus. E la vuole talmente tanto che, a quanto si apprende, sarebbe disposto a restare un anno all’Inter senza giocare pur di aspettare le disponibilità dei bianconeri nella prossima stagione. Una situazione incredibile, clamorosa, che avrebbe suscitato la reazione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto riportato da Giovanni Scotto sulle pagine de Il Roma:

“Arrivano solo “no”, perché l’argentino ha fatto sapere di essere promesso sposo della Juventus. Ma quando? Paratici non riesce a cedere nessuno. Né Higuain, né Mandzukic, nessuno dei centrocampisti: Emre Can o Matuidi. Non c’è posto in rosa e non ci sono i soldi. E addirittura Icardi, pur di aspettare la Juve, si è detto disposto a rimanere fermo un anno.«Questo è matto», avrebbe detto De Laurentiis agli amici. Appunto, un po’ di follia: quella che serve per l’incredibile tris di assi. Icardi, Lozano e James per un Napoli da non credere”.

