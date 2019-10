Icardi: “Ora penso a dare il massimo per il PSG, poi a fine campionato vedremo cosa succede”

L’attaccante del PSG Mauro Icardi in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, ha parlato del suo futuro e della lotta scudetto.

“All’Inter non posso che augurare sempre il meglio in ogni competizione. A Milano ho ancora tanti amici. L’Inter ha ormai un allenatore come Conte che vuole vincere e giocatori che vogliono altrettanto. Spetta a loro continuare il lavoro che abbiamo cercato di fare anche noi prima per ridurre il gap con la Juve, che rimane comunque al top.

Milano è la città dove vogliamo continuare a vivere quando avrò finito di giocare. E’ una città splendida, ma è un po’ più piccola di Parigi che è altrettanto bella, di un altro livello.

Per quest’anno sono al Psg e il mio obiettivo è dare il massimo per questa maglia. Poi a fine campionato, verso maggio o giugno, vedremo che succede. È ancora presto per dire qualcosa”.

