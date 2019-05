Ida Giugliano: “Felici di aver ospitato il Napoli. Menù approvato dal medico sportivo”

Ida Giugliano, responsabile della Villa D’angelo Santa Caterina, ha parlato ai microfoni di Radio CRC in diretta a “Un Calcio alla Radio”.

“Il clima della serata si è visto, stesso il Napoli ha voluto trasmettere ai tifosi lo spirito di ieri sera. La gioia di un campionato vissuto brillantemente, con il raggiungimento del secondo posto, qualche pena nel cuore, ma la squadra sta bene. Con il karaoke ed i balli il Napoli ha espresso la sua serenità. Anche Ancelotti ha cantato, veramente tutto eccezionale, dopo la torta hanno proseguito ancora per un’ora a cantare. Vuol dire che si sono trovati bene da noi, ma si sono trovati bene tra di loro e ciò fa molto piacere ad un imprenditore. Insigne era tranquillo, tutti lo erano. Il presidente ha augurato di rincontrarli tutti dopo l’estate, penso che ci sia la volontà di proseguire in questa direzione, permettere a tutti di giocare e dare la possibilità di spendersi per la squadra. Ci sono state varie canzoni urlate, da Ramazzotti a canzoni tedesche. Mister Ancelotti ha una bella voce. Pizze di Sorbillo, tubettoni astice e carciofi, branzino con scarole e vongole, si è bevuto, ma il giusto. Tutto approvato dal medico sportivo”.

Comments

comments