Iezzo: “Meret straordinario, risposta da campione. Il Napoli ha fatto un affare”

Gennario Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del portiere azzurro, autore di una grande prestazione in Europa League.

“Meret è stato straordinario, ha risposto da campione, quando è stato chiamato in causa. L’ultima parata è stata incredibile, ha avuto grande reattività. Ha mostrato grande continuità. E’ stato un investimento importante e adesso sta ripagando. Penso che il Napoli abbia fatto un vero e proprio affare pagandolo 22 milioni. Il rendimento è importante: il club azzurro riesce sempre a trovare giovani interessanti. Meret-Donnarumma? Non sono tanto distanti, siamo quasi sugli stessi livelli. Forse Gigio ha quelle partite in più che adesso contano e possono fare la differenza. Meret non le ha ancora”.

