Il Cagliari la vince nel secondo tempo: battuta 2-0 una Sampdoria in dieci

Il Cagliari vince 2-0 e batte una Sampdoria in 10 fin dal finale del primo tempo. Entrambi i gol sono arrivati nella ripresa.

Vince il Cagliari, 2-0 contro la Sampdoria, e sale a quota 10 in campionato agganciando proprio i blucerchiati in classifica.

La Samp resta in 10 uomini sul finale del primo tempo per l’espulsione di Augello che ferma Nandez lanciato a rete. Nella ripresa ha vita facile il Cagliari che passa prima con Joao Pedro su calcio di rigore, poi con Nandez. Annullato per fuorigioco un gol a Sottil.

