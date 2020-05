Il calcio dopo il coronavirus: possibili ammonizioni per chi non rispetta il protocollo

Il “Corriere dello Sport” oggi in edicola analizza i possibili aspetti disciplinari per chi in campo non rispetta le disposizioni previste dal protocollo.



Secondo il quotidiano romano non c’è ancora una vera e propria procedura per quanto riguarda le infrazioni «Covid-19» che dovranno eventualmente essere sanzionate dagli arbitri. Si aspetta che venga comunicato l’inizio ufficiale del campionato.

Sicuramente, il punto di riferimento sarà la Bundesliga, che prima di tutti ha fatto ripartire il pallone e dunque può servire da “esempio”.

Oltre a falli da rigore e fuorigioco, arbitri ed assistenti dovranno stare attenti che nessuno infranga le regole di sicurezza contenute nel protocollo-gara che la Figc sottoporrà al Cts e al Governo dopo averlo perfezionato.

Pena, così è stato sommariamente ipotizzato, il cartellino giallo.

Niente strette di mano pre partita, abbracci dopo un gol e andrà «evitata la produzione di saliva», ovvero gli sputi.

Anche se proprio la Bundes ha mostrato come certi comportamenti rischiosi da un punto di vista sanitario siano difficilmente controllabili e sanzionabili quali deiezioni e abbracci.

Comments

comments