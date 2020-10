Il calciomercato del Genoa: dall’amica Juventus dopo Perin e Sturaro arrivano altri due rinforzi

Chiusa la sessione estiva del calciomercato vediamo i colpi di calciomercato che hanno cambiato la rosa del Genoa rispetto alla scorsa stagione.

Campagna acquisti con tanti movimenti sia in entrata che in uscita per il Genoa di Preziosi. Sempre attivo il binario preferenziale con la Juventus con Romero che torna in bianconero e con Pellegrini e Pjaca che sempre in prestito passano in rossoblu. I due si aggiungo agli altri ex juventini Perin, Sturaro e Criscito.

Interessanti i colpi di Zappacosta dal Chelsea e dell’ex viola e Lazio Badelj.

Comments

comments