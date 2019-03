Il calciomercato del Napoli sui quotidiani di oggi: da Insigne a Fornals

In attesa dell’apertura ufficiale del calciomercato sui quotidiani in edicola oggi non mancano le indiscrezioni di mercato sul Napoli.

Principale protagonista è senza dubbio Lorenzo Insigne dopo la dichiarazione sibillina rilasciata dopo Sassuolo-Napoli.

Il Mattino: “C’è un eventuale prezzo per darlo via?”, ha provato Raiola a chiedere al patron. Il presidente lo ha gelato: “È incedibile”. Raiola sa bene che non esistono incedibili ed è solo questione di prezzo. Ed è pronto a mettere sul piatto un bel pacchetto: il via libera per Lozano (il messicano e il Psv pendono dalle sue labbra) e una pista privilegiata per Fares, terzino sinistro della Spal che pure Ancelotti ha già detto di gradire. Nel prossimo incontro Raiola tornerà a battere sulla valutazione azzurra e chiederà se per 60-70 milioni De Laurentiis accetterebbe di darlo via. Ovvero molto meno dei 100 milioni che ha in mente il Napoli”.

La Gazzetta dello Sport: “Insigne è legato al Napoli da un contratto di altri tre anni e non sarà facile trattarne la cessione con De Laurentiis. Che, però, s’è sempre detto sensibile alle offerte indecenti. E per Lorenzo potrebbe anche arrivare, così come per Kalidou Koulibaly: i due, però, rappresentano la base di partenza del progetto futuro di Carlo Ancelotti”.

Altro protagonista delle voci di mercato del Napoli è il centrocampista spagnolo del Villareal Fornals.

Così La Gazzetta dello Sport: “Cristiano Giuntoli è sul punto di chiudere la trattativa con il Villareal per ingaggiare Pablo Fornals: il Napoli pagherà la clausola di 30 milioni di euro mentre il ds continua a tenere d’occhio Hirving Lozano del PSV, che è assistito proprio da Mino Raiola”.

