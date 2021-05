“Il centravanti in giacca e cravatta”. Il romanzo di Tommaso Mandato uomo ‘pane e pallone’

Il calcio non è un gioco e lo sa bene Tommaso Mandato per il mondo Tommy. La storia della sua vita, raccontata correndo dietro ad un pallone.

Tra la polvere dei campi di periferia e il profumo dell’erba appena tagliata, fino alla scrivania, con i gomiti appoggiati, rivestiti da una giacca e le ginocchia sbucciate. Un avvocato pane e pallone, amico dei figli di un dio minore ma che ha giocato anche con il re di tutti gli dei.

Esce, edito da ‘Homo Scrivens’ “Il centravanti in giacca e cravatta”. L’opera verrà presentata mercoledì 12 maggio alle 17.30, presso la Libreria IoCiStò in via Cimarosa 20 a Napoli (nello spazio all’aperto) alla presenza di:

Annamaria Colao

Maurizio de Giovanni (autore della prefazione)

Aldo Putignano

Modera Paquito Catanzaro



Il calcio non è un gioco ma la passione più grande.

