Il commento del Napoli: “Il ‘Ciro’ del Mondo in 80 minuti e il ruggito del Re Leone”

Ecco il consueto commento della SSC Napoli al termine della gara di Champions League vinta contro il Liverpool al San Paolo.

“Il “Ciro” del Mondo in 80 minuti. E il ruggito del Re Leone che vibra di orgoglio e passione. La “voce ‘e notte” del San Paolo si alza impetuosa fino ad Abbey Road e accende la melodia azzurra nell’intero Continente. Fuorigrotta è una Arena a cielo aperto che scandisce l’impresa di una Falange di Guerrieri che battono i Campioni d’Europa. Succede tutto negli ultimi 10 minuti, dopo oltre un’ora intensa, emozionante, ricca di pathos e spettacolo. Poi Callejon getta il cuore oltre l’ostacolo e Dries diventa un piccolo Gigante dai capelli d’oro. Rigore tutto d’un fiato nel boato liberatorio di un intero popolo. Nel finale “lacrime e sangue” arriva il Gladiatore ispanico “El Rey Leon” che in un solo momento si ritrova negli occhi tutto l’azzurro dell’Universo. Il Napoli batte il Liverpool per 2-0 in una partita che è già storia, come uno struggente romanzo di meravigliosi eroi. Abbracciamoci forte. Per una notte i Campioni d’Europa siamo noi…”.

Fonte e foto: SSCN

