Già se ne parlava nei giorni scorsi ma ora la notizia sembra sulla strada dell’ufficialità: annullato il GP di Formula Uno di Shanghai in Cina.

Secondo quanto riportato dal “The Times” la gara in programma il prossimo 14 aprile sarà quasi certamente annullata in via precauzionale per l’aumento del numero di persone che in Cina sono state colpite dal coronavirus.

Il GP di Shanghai al momento è il quarto appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno 2020-2021

Comments

comments