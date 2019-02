Il doppio ex Crippa: “Il Napoli deve solo difendere il secondo posto: la gara di domani è più importante per il Torino”

Massimo Crippa, doppio ex di Napoli e Torino, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Tuttosport.

“Forse è una partita addirittura più importante per il Toro. Il Napoli da qui alla fine del campionato deve solo pensare a gestire il largo vantaggio sulle avversarie e arrivare in Champions, provando a vincere l’Europa League, che è un traguardo alla portata degli uomini di Ancelotti. Il Toro invece deve assolutamente tenere il passo delle rivali per non perdere il treno di chi lotta per le coppe. Per i granata è fondamentale restare in corsa fino alla fine, nelle ultime due stagioni la squadra era partita molto forte ma a primavera era già fuori da tutti i discorsi, salva e troppo lontana dalla zona europea. Servirebbe una vittoria nelle prossime sfide, con Napoli o Atalanta, per dare entusiasmo ad un ambiente che ne ha bisogno”.

