Il figlio di Borja Valero emozionato per la lettera ricevuta

Il figlio di 9 anni di Borja Valero, Alvaro, rinuncia ai regali di compleanno per aiutare i più bisognosi; alla lettura della lettera di ringraziamento, si emoziona e piange.

Alvaro, 9 anni, ha un cuore enorme e lo si può vedere dall’ennesimo gesto che ha fatto; ovvero quello di rinunciare ai suoi regali di compleanno per aiutare i più bisognosi. Il figlio di Borja Valero, nel leggere la lettera di ringraziamento da parte dell’associazione a cui ha fatto la donazione, scoppia a piangere.

La mamma, Rocio Rodriguez, ha pubblicato un post con le seguenti parole:

“Tu, che da tre anni rinunci ai regali di compleanno e raccogli soldi per darli in beneficenza. Tu che a 9 anni sei un esempio per noi. Tu che ti emozioni quando ti ringraziano per il tuo gesto. Tu Alvaro sei così e non devi cambiare mai.”

Alvaro, il figlio di Borja Valero, ha rinunciato al regalo di compleanno per aiutare bambini bisognosi. Leggendo la lettera di ringraziamento dell'associazione alla quale ha fatto la donazione, scoppia a piangere dall'emozione. E io con lui. Complimenti a lui e ai suoi genitori. pic.twitter.com/KVuLSRETAs — Viviana (@VivInterNews) May 28, 2019

