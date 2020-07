Il Mattino: Ramadani a Napoli ma i 60 milioni del City per Koulibaly non bastano

Nell’edizione odierna de Il Mattino si parla del futuro di Kalidou Koulibaly che potrebbe restare a Napoli o partire per andare a giocare probabilmente in Premier League.

L’agente del calciatore senegalese, Fali Ramadani, ha parlato a De Laurentiis, nell’incontro avvenuto ieri a Napoli, di un’offerta di 60 milioni più bonus del Manchester City. Per la società azzurra l’offerta è insufficiente dato che la richiesta è di almeno di 80 milioni di euro. Nel frattempo Ramadani, che ha un ottimo rapporto con De Laurentiis, ha fatto sapere che per Koulibaly non c’è alcun problema a rimanere ed il feeling con Gattuso è un motivo in più per restare.

