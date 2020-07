Napoli, due le alternative se salta la trattativa per Osimhen

Il Napoli è attualmente impegnato in una trattativa serratissima per portare in azzurro Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Lille.

La trattativa sembrava molto ben avviata, ma le richieste del nuovo agente del nigeriano hanno portato ad un rallentamento, ed ora la società di De Laurentiis sta cercando di cautelarsi, cercando eventuali nuovi rinforzi per l’attacco, qualora la pista Osimhen dovesse tramontare definitivamente. Secondo quanto riferito dal quotidiano Repubblica, sono due i principali candidati: il primo è Ciro Immobile, attuale capocannoniere della Lazio, che piace molto a Gattuso, il secondo, invece, è Luka Jovic del Real Madrid, per il quale si potrebbe trovare un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Comments

comments