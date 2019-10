Il messaggio di Emre Can in risposta alle polemiche

Emre Can sceglie il suo profilo ufficiale di Instagram per rispondere alle polemiche dopo il like al saluto militare dei giocatori turchi.

Il suo like alla foto del saluto militare dei giocatori turchi ha scatenato molte polemiche. Emre Can sceglie di rispondere con il suo profilo ufficiale di Instagram a queste polemiche, con la frase “Sono pacifista, prego ogni giorno per la libertà nel mondo ogni giorno”.

Di seguito il suo post:

