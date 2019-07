Il Napoli a Dimaro giorno 20: il report della seduta pomeridiana di allenamento

Giorno 20 di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida nella splendida Val di Sole in Trentino. In programma oggi una doppia seduta di allenamento.

Squadra arrivata alla spicciolata al campo sportivo di Carciato accompagnati dalle navette che fanno da spola tra l’albergo dove alloggia la squadra e il campo sportivo.

L’allenamento inizia con una riunione che vede i calciatori in cerchio e mister Ancelotti che li catechizza sul lavoro da fare.

Quindi si passa a esercizi di attivazione.

Alle 18:06 si passa alle esercitazioni tecnico-tattiche con partitine a tema con sei porticine sistemate in diverse posizioni del campo.

L’esercitazione tecnico-tattica continua con prove di sviluppo ella manovra abbinata a prove di pressing con le due squadre divise in bianchi contro verdi e un centrocampista e due centrali come neutrali in quanto rappresentano l’inizio della manovra e il fulcro del giro palla.

Alle 18:34 inizia la partitina a campo ridotto sempre per provare intensità di gioco, pressing e tecnica di palleggio nello stretto.

Con una splendida punizione di Callejon si chiude la partitina e con essa anche l’allenamento.

