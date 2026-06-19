Il Napoli avrebbe stabilito la cifra da investire su Gila

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport il Napoli avrebbe stabilito quanto investire per l’eventuale acquisto di Gila.
La società azzurra starebbe valutando un’offerta da circa 15 milioni di euro per il centrale spagnolo della Lazio, anche se al momento non è stata ancora presentata alcuna proposta ufficiale.
Una cifra che, tuttavia, difficilmente convincerebbe il club di Lotito a sedersi al tavolo delle trattative.
Al netto della valutazione del cartellino la situazione contrattuale del calciatore prevede una percentuale di rivendita da corrispondere al Real Madrid.
Quindi ai laziali resterebbe poco da investire per un sostituto.