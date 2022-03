Il Napoli e la crisi del gol

Nel momento altalenante della stagione del Napoli preoccupa la situazione riguardante la fase offensiva della squadra.

Non a caso, infatti, il Napoli è appena il sesto attacco della Serie A con 49 gol segnati alle spalle di Inter, Lazio, Milan, Verona e Atalanta. Troppo poco per una squadra con questo potenziale offensivo e che lo scorso anno ha segnato 86 gol in campionato.

La differenza la stanno facendo sicuramente i gol segnati dagli esterni d’attacco. Troppo pochi i 12 gol segnati in totale tra Insigne, Politano, Lozano ed Ounas che messi insieme non arrivano ai 19 segnati dal solo Insigne la scorsa stagione.

Non è da escludere che sul loro rendimento stia incidendo la posizione occupata nel 4-2-3-1 ed i compiti che Spalletti dà a questi calciatori. Così come anche la ricerca costante del lancio per Osimhen non permette ai trequartisti di stare al passo con la velocità dell’attaccante nigeriano.

C’è chi vede nella soluzione di affiancare Mertens, marcatore più prolifico della storia del Napoli, ad Osimhen una possibilità di aumentare la pericolosità offensiva del Napoli.

Magari anche in questa situazione ‘Ciro’ Mertens potrebbe essere ancora l’asso nella manica di un Napoli che necessita di gol per centrare l’obiettivo Champions e per alimentare il sogno Scudetto.

