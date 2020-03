Il Napoli in attesa pianifica il ritorno a Castel Volturno: il piano d’azione

Il Napoli in quarantena, come tutte le squadre di Serie A e non solo, attende notizie dall’alto. Intanto c’è un piano d’azione per tornare ad allenarsi.

Il Napoli pianifica il ritorno agli allenamenti, in attesa di disposizioni dall’alto.

A prescindere da eventuali imposizioni superiori che potranno arrivare, infatti, sarà domenica il giorno in cui il Napoli deciderà se riprendere o meno gli allenamenti a Castel Volturno. Tutto nella massima sicurezza ovviamente: giocatori divisi in piccoli gruppi per lavorare separatamente sfruttando tutti e tre i campi del centro tecnico; docce separate nelle camere dell’albergo; gruppi divisi anche per il lavoro in palestra.

Tutte le misure di sicurezza possibili insomma, per riprendere una normalità che manca da troppo tempo. Questo il piano, oppure aspettare e posticipare. In attesa di ordini superiori inderogabili.

Comments

comments