Il Napoli oggi può scrivere una pagina importante della sua storia

Nel caso in cui il Napoli centra la qualificazione ai quarti di Europa League, sarà la seconda volta in assoluto nella sua storia. Al di fuori di un precedente abbastanza vecchio.

Gli azzurri oggi possono scrivere una pagina molto importante per la storia del club; nel caso di qualificazione ai quarti di Europa League, infatti, sarà la seconda volta in assoluto dopo quella nel 2014-2015 con Benitez. In quell’anno il Napoli raggiunse la semifinale, persa poi contro il Dnipro.

Questa senza contare il precedente datato 1988-89, dato che era in vigore la vecchia Coppa UEFA. Insomma, per il club e la sua storia si prospetta un traguardo molto importante.

