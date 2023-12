Il Napoli tra statistiche e recriminazioni

Il Napoli: ci sono numeri che una volta analizzati danno la misura di come le cose, per gli azzurri, fino ad oggi, non sono andate bene.

Lo stadio Maradona non è più un punto di forza, anzi, è diventato uno dei punto deboli del Napoli in questa stagione. Solo 2 vittorie in casa in questo campionato (contro Sassuolo e Udinese), un pareggio (con il Milan), ben 4 sconfitte (Lazio, Fiorentina, Empoli e Inter). In casa 7 punti sui 21 disponibili.

In più ci sono due dati sulla direzione arbitrale di ieri che fanno storcere il naso ai tifosi e riguarda falli e ammonizioni:

Falli: il Napoli ne ha fatti 2, l’Inter 13 … eppure entrambe le squadre hanno avuto lo stesso numero di ammonizioni: 2!

