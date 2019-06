Il presidente Manniello: “Lascio la Juve Stabia”

Il presidente della Juve Stabia Francesco Manniello ha annunciato in conferenza stampa novità importanti per la prossima stagione:

“Le quote per la prossima stagione saranno divise fra me e Andrea Langella, già amministratore dell Siroil, main sponsor del club gialloblù. Il nuovo presidente sarà lui. Uscirò completamente dalla Juve Stabia. Le mie quote saranno gestite dal signor Fogliamanzillo”.

Stamattina ho letto che avrei fatto promesse non mantenute a Caserta. E’ assolutamente falso. Sono molto legato a Fabio e infatti sarò il suo testimone di nozze a breve. Non so del suo futuro, sono la persona meno indicata per dare delle risposte. Ha un contratto di due anni e sicuramente parlerà del futuro con la nuova società. Non dipende da me“.

Sul direttore sportivo Polito ha poi aggiunto: “E’ stato ovviamente confermato dopo l’ottimo lavoro svolto lo scorso anno. E’ già al lavoro, ma anche lui come Caserta deve confrontarsi con la nuova società”.

Questo campionato è un’eccellenza per la Juve Stabia. Noi siamo una piccola realtà e bisogna sudare per parteciparvi. Il solo Langella non può affrontare da solo la B. Tutti, a partire dall’amministrazione comunale, devono contribuire. Dovrebbero esserci in media 3500 spettatori ogni partita. Ho riportato la Juve Stabia in B per la seconda volta, non la faccio fallire ma ora è il momento di lasciare. La città deve provare a mantenere la categoria”.