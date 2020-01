Il punto. La Juventus fa peggio dell’anno scorso ma è comunque prima, Immobile superbomber, Lazio regina dei rigori

Con la ventesima giornata è iniziato il girone di ritorno del campionato di Serie A 2019-20. Weekend con 34 gol, 3 pareggi e ben tre sconfitte delle squadre di casa (Atalanta, Genoa e Napoli).

La classifica. La Juventus, pur avendo ben 5 punti in meno rispetto alo scorso campionato allunga in classifica grazie anche al deludente pareggio dell’Inter in casa del Lecce. I bianconeri aspettano il recupero Lazio-Verona per capire se guidano la classifica con 3 o 4 punti di vantaggio sulla seconda. La Lazio è la squadra più in forma del campionato, anche se molte delle sue vittorie sono arrivate grazie ai tanti rigori e ai tanti regali delle difese avversarie. Però proprio la Lazio è l’unica squadra è l’unica squadra ad aver battuto finora i bianconeri in campionato.

I leaders. L’Atalanta è il miglior attacco del campionato con 50 gol segnati, mentre l’Inter è la miglior difesa con appena 17 gol subìti. Della Lazio la miglior differenza reti: +28. Ciro Immobile della Lazio è il re dei bomber con 23 gol, sette in più di Ronaldo secondo.

Le peggiori. La Spal ha il peggior attacco del campionato (14 gol segnati), mentre il Genoa ha la peggior difesa (41 gol incassati) e anche la peggior differenza reti (-20).

Il confronto con lo scorso campionato. La Lazio è la squadra che meglio di tutte (+13 punti) mentre il Napoli è la peggiore (-23 punti rispetto al campionato 2018-19).

I rigori. In totale sono stato assegnati 91 rigori (72 realizzati e 09 sbagliati). La Lazio è la squadra che ha avuto più rigori a favore (13) mentre l’Udinese è ancora a 0. Il Genoa è la squadra che ha avuto più rigori contro (8) mentre Parma, Lazio, Inter, Sampdoria e Fiorentina sono quelle che contro ne hanno avuti meno (2). Il Napoli finora ne ha avuti 2 a favore e 4 contro.

I trop-gol di giornata. In totale in Serie sono stati segnati 574 gol (307 dalle squadre di casa 267 da quelle in trasferta). A nostro giudizio sono due i gol che si contendono il premi del miglior gol della ventesima giornata: quello segnato da Boga in Sassuolo-Torino e quello di Vlahovic in Napoli-Fiorentina.

Comments

comments