Il punto. La Lazio torna prima, Spal già retrocessa, Caputo fa 1000, il ‘trop gol’ di giornata è azzurro

Con il posticipo Juventus-Lazio si è chiusa anche la 34esima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Mancano solo quattro giornate alla fine di questo campionato.

La classifica. La Juventus è ormai campione d’Italia per la nona volta consecutiva grazie al vantaggio di 8 punti in classifica e negli scontri diretti sull’Inter. La Lazio dopo lo stop per il coronavirus è praticamente sparita con appena 2 vittorie e 1 pareggio a fronte delle 5 sconfitte. La Spal è matematicamente retrocessa in Serie B e presto sarà accompagna quasi certamente dal Brescia e da una tra Genoa e Lecce. In zona Europa il Milan si avvicina alla Roma nella corsa per evitare i preliminari di Europa League.

Il confronto con il campionato 2018-19. La Lazio malgrado il crollo post coronavirus resta la squadra che dopo 34 giornate ha fatto più punti rispetto alla stessa giornata della stagione precedente (+14 punti). La peggiore è la Spal (-20 punti). In ‘zona retrocessione’ troviamo poi Torino e Napoli. Male anche la Juventus quart’ultima con -8 punti.

I rigori. La Lazio con il rigore avuto a favore nella sfida con la Juventus torna solitaria in testa a questa speciale classifica. L’Udinese resta ancora a zero rigori a favore. Il Lecce resta la squadra che ne ha avuti di più contro (13) mentre l’Inter è quella che ne ha avuti di meno fischiati contro (4). In totale sono stati assegnati 165 rigori dei quali 135 segnati e 30 sbagliati.

I ‘trop gol’ di giornata. In totale sono stati segnati 1030 gol, 550 dalle squadre di casa e 480 da quelle in trasferta. ‘Ciccio’ Caputo del Sassuolo ha segnato il gol numero 1000 di questo campionato nella gara contro il Cagliari. Con la doppietta segnata alla Lazio Ronaldo raggiunge Immobile in testa alla classifica dei marcatori con 30 gol. L’Atalanta è il miglior attacco con 94 gol segnati (Spal il peggiore con 24), mentre le migliori difese sono quelle di Juventus e Inter con 36 gol subìti (la peggiore è quella del Lecce con 76). In questa giornata per la bellezza sono da segnalare i gol di Gervinho (Parma), Quagliarella (Sampdoria) e Tomiyasu (Bologna). Ma secondo al nostra redazione il più bello è quello dell’azzurro Politano.

