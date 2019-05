Il punto. Mancano 90 minuti al fischio finale: sogna l’Atalanta, tremano Genoa e Fiorentina

Mancano solo novanta minuti al termine di un campionato poco appassionante e che sta regalando qualche emozione solo in questo finale con la lotta Champions e la lotta salvezza.

Lotta Champions. Con lo scudetto assegnato alla Juve e il secondo posto matematico del Napoli già da diverse settimane, restano da assegnare gli ultimi due posti utili per l’accesso ai gironi della prossima Champions League. In lotta l’Atalanta punti 66), l’Inter (66), il Milan (65). Alla fine potrebbero essere decisivi gli scontri diretti e la classifica avulsa.

Europa League. La Lazio, grazie al successo in Coppa Italia, si è garantita l’accesso ai gironi della prossima Europa League, competizione alla quale parteciperanno anche una tra Atalanta, Inter e Milan oltre la Roma grazie al vantaggio negli scontri diretti con il Torino. Chi arriva quinta va ai gironi, mentre chi arriva sesta deve giocare ben tre turni preliminari a partire dal 25 luglio.

Lotta salvezza. Con Chievo e Frosinone già retrocesse restano quattro squadre in lotta per evitare il terzo posto che costa la retrocessione in Serie B: Fiorentina e Udinese (entrambe a 40 punti), Empoli (38) e Genoa (37). Anche qui alla fine potrebbero essere decisivi gli scontri diretti o la classifica avulsa.

Classica capocannonieri. Per il trionfo del napoletano della Sampdoria Fabio Quagliarella manca solo l’ufficialità. Il 36enne attaccante di Castellammare guida la classifica marcatori con 26 gol, davanti all’atalantino Zapata e al milanista Piatek (entrambi con 22 gol), Ronaldo della Juve con 21 reti e Milik del Napoli con 17 gol.

