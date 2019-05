Il punto. Sette squadre senza obiettivi, le altre in ansia tra retrocessione ed Europa

La 35esima giornata del campionato di Serie A ha emesso altri due verdetti: Napoli secondo e Frosinone retrocesso. La situazione in classifica a tre giornate dal termine.

I verdetti emessi. Juventus Campione d’Italia e Napoli secondo entrambe già ai gironi di Champions League. Chievo e Frosinone retrocesse in Serie B.

Bagarre Europa. Speranze Champions ridotte al lumicino per la Lazio (55 punti) dopo la sconfitta casalinga con l’Atalanta. I biancocelesti rischiano addirittura di restare fuori dall’Europa. Proprio l’Atalanta (62) e l’Inter (63) al momento sembrano le due favorite per accompagnare in Champions Juve e Napoli. Il Milan (59) e la Roma (59), pur se ancora agganciate la treno Champions si giocano i tre posti disponibili per l’Europa League oltre che con la Lazio anche con il Torino (57). Di queste quattro una resta fuori dalle coppe europee.

Senza obiettivi. Matematicamente fuori dall’Europa e già salve sono Sampdoria (49), Sassuolo (42) e Spal (42).

Quasi salve. Alla Fiorentina (40) e al Cagliari (40) mancano due punti per la certezza di giocare anche il prossimo anno in Serie A.

Lotta salvezza. Con il Parma (38) tranquillo ma vigile, rischiano il Bologna (37), Genoa (36), Udinese (34) ed Empoli (32). Di queste cinque squadre una sola retrocede in Serie B insieme alle già citate Frosinone e Chievo.

