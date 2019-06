Il punto sul Napoli. Manolas e James Rodriguez prossimi gli annunci? Ma si pensa anche al centrocampo

In attesa degli sviluppi delle trattative che dovrebbero portare Manolas e James Rodriguez, facciamo il punto sul mercato del Napoli a sei giorni dalla partenza per il ritiro precampionato a Dimaro-Folgarida in Trentino.

Oltre Manolas e James Rodriguez potrebbe arrivare anche un centrocampista, con il francese della Fiorentina Veretout tra i candidati più accreditati anche se il Napoli sta sondando altre piste quali ad esempio il macedone del Fenerbache Elmas e l’argentino del Boca Almendra.

Idea non ancora abbandonata quella di portare in azzurro il messicano del PSV Lozano, così come c’è tanta curiosità sull’esterno sinistro difensivo che dovrebbe far coppia con Ghoulam: Grimaldo e Fares i nomi che circolano con più insistenza. Non è da escludere l’arrivo di una nuova punta centrale prima che il mercato.

In uscita oltre alla ventilata remota possibilità di un addio di Insigne e Allan e all’addio certo di Albiol, sono prossimi ai saluti Diawara (Roma), Mario Rui (Zenit, Schalke, Benfica o Torino), Hysaj (Zenit, Schalke, Juventus o Atletico Madrid), Verdi (Sampdoria).

Il Napoli potrebbe incassare un interessante tesoretto dalle cessioni dei rientranti Inglese (Fiorentina), Rog (Fiorentina o Cagliari), Vinicius (estero).

