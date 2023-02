Il punto sulla A. E’ l’Inter la prima avversaria del Napoli, riscatto Roma, rischia la Salernitana, il salto di Osimhen

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la 21esima giornata.

La classifica. Il Napoli espugna anche il Picco di La Spezia e mantiene invariato il vantaggio in classifica sull’Inter che vince il derby con un deludente Milan. La Roma ne approfitta e battendo l’Empoli in casa balza al terzo posto. Lotta Champions che vede coinvolte anche la Lazio (solo un pari in casa del Verona) e, malgrado le sconfitte, l’Atalanta (sconfitta in casa del Sassuolo e il Milan. In zona retrocessione con Sampdoria e Cremonese ancora sconfitte e sempre più vicine alla serie B, inizia ad essere pericolosa la classifica della Salernitana ora a +7 dal Verona terz’ultimo…e nel prossimo turno c’è Verona-Salernitana.

La quota ‘MATEMATICA’ dello scudetto. Al di là di quanti punti possa fare il Napoli a fine campionato, resta stabile a 95 punti la quota matematoica per lo scudetto.

I gol. Nella 21° giornata sono stati segnati 22 gol. In totale sono stati segnati finora 544 gol dei quali 304 quelli realizzati dalle squadre di casa e 240 da quelle in trasferta.

Top e flop:

– Napoli miglior attacco: 51 gol

– Sampdoria peggior attacco: 10 gol

– Napoli miglior difesa: -15 gol

– Salernitana peggior difesa: -41 gol

– Napoli miglior differenza reti: +36 gol

– Sampdoria peggior differenza reti: -26 gol

– Osimhen miglior marcatore: 16 gol davanti a Lookman (Atalanta) e Lautaro Martinez (Inter) con 12.

I rigori Dopo 21 giornate in totale sono 54 i rigori fischiati dei quali 41 segnati e 13 sbagliati. L’’Atalanta è la squadra che ha avuto più rigori a favore (8). La Salernitana invece è quella che si è vista fischiare più rigori contro (8). Dopo 21 giornate restano ancora con zero rigori a favore Empoli, Sampdoria, Udinese e Verona. Nessun rigore fischiato contro invece per Monza e Roma.

I ‘trop gol’ di giornata. Gol importanti ma non particolarmente belli nella 21esima giornata. Su tutti spicca il gol di testa di Osimhen non per la bellezza ma per l’elevazione stratosferica dell’attaccante nigeriano.

Il prossimo turno. Le prime due in classifica sfidano le ultime due: Napoli-Cremonese e Sampdoria-Inter. Duello Champions in Lazio-Atalanta. Interessanti le sfide Milan-Torino e Juventus-Fiorentina. Supersfida salvezza Verona-Salernitana.

