Il punto sulla A. Il Napoli allunga in classifica, Roma fuori dalla Champions e Juve fuori dall’Europa, i ‘trop gol’ di giornata

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo l’undicesima giornata.

Risultati e classifica. Undicesima giornata di campionato senza pareggi ma con 4 vittorie casalinghe e 4 in trasferta. Il Napoli batte anche la Roma in trasferta e conferma il primo posto in classifica aumentando di un punto il vantaggio sulla seconda (+3) che ora non è più l’Atalanta sconfitta in casa dalla Lazio ma il Milan che ha regolato agevolmente al Meazza il Monza. Risorge la Juventus in casa con l’Empoli (4-0) mentre l’Inter tra le polemiche vince 4-3 a Firenze. L’Udinese cade in casa con il Torino nel giorno che Ribery dice addio al calcio salutato dalla vittoria casalinga della Salernitana per 1-0 sullo Spezia. La Sampdoria conquista la prima vittoria stagionale in casa della Cremonese, unica squadra ancora a 0 nella casella delle vittorie.

Errori arbitrali. Altra giornata poco brillante per gli arbitri tra errori di valutazione dei falli fischiati, mancanza di uniformità nell’uso dei cartellini. Disastrosa la direzione di gara dell’anziano Valeri in Fiorentina-Inter, malissimo anche Irrati in Roma-Napoli con faccia a faccia finale con il romanista Karsdorp.

I gol. Nell’undicesima giornata segnati 29 gol. In totale finora i gol segnati sono 283 (media 2.57 a partita) dei quali 161 dalle squadre di casa e 122 da quelle in trasferta. Del Napoli al momento il miglior attacco (26 gol), della Lazio invece le miglior difesa (5 gol subìti) e la miglior differnza reti (+18, Napoli +17). Nella classifica marcatori Arnautovic (Bologna) sale a quota 7 gol e stacca di nuovo Vlahovic (Juventus) e Immobile (Lazio) fermi a quota 6.

I rigori. Quattro i rigori assegnati (3 segnati e 1 sbagliato) in questa giornata. In totale i rigori assegnati sono 29 dei quali 21 realizzati e 8 sbagliati. Ancora con zero rigori a favore Monza, Empoli, Sampdoria, Udinese, Verona e Torino. Nessun rigore fischiato contro invece per Monza, Atalanta, Bologna e Roma.

I ‘trop gol’ di giornata. Il gol più bello di giornata non può che essere quello di Osimhen sia per la bellezza, la difficoltà nel realizzarlo che per l’importanza che ha avuto ai fini della supersfida con la Roma e della classifica.

Il prossimo turno. Giornata che sulla carta sembra interlocutoria con il Napoli che ospita il sassuolo, l’Inter che affronta al Meazza la Sampdoria, la Lazio in casa con la Salernitana, la Roma che fa visita al Verona. Il Milan è forse chiamato alla gara più difficile in casa del Torino.

