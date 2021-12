Il punto sulla A. Inter campione d’inverno, nella 18° nessun rigore fischiato, i piagnistei di Pioli e Gasperini

Il punto sul campionato di Serie A 2021-22 dopo la 18esima giornata di campionato.

Risultati e classifica. Il Napoli batte il Milan e torna secondo in classifica per differenza reti assegnando all’Inter il titolo platonico di campione d’inverno. I nerazzurri umiliano in casa la Salernitana sempre più allo sbando. In casa crollano anche l’Atalanta con la Roma (1-4) e il Cagliari di Mazzarri (0-4 con l’Udinese) ormai condannato alla litta per non retrocedere come il Genoa inconcludente di Shevchenko. Ingiustificati piagnistei di Gasperini e Pioli dopo i gol giustamente annullati ad Atalanta e Milan.

I gol. Nella 18° giornata sono stati segnati 30 gol. In totale finora sono stati segnati 553 gol dei quali 295 dalle squadre di casa e 258 da quelle in trasferta. Con 48 gol è sempre l’Inter il miglior attacco del campionato mentre con 11 gol all’attivo quello della Salernitana è il peggiore. La difesa del Napoli è ancora la migliore con 13 gol al passivo, mentre è sempre della Salernitana la peggior difesa (-42 gol). Nella classifica Vlahovic, al suo 33° gol nell’anno solare, con 16 gol guida la classifica dei marcatori gol) e stacca Immobile (fermo 13 gol) insidiato ora da Simeone del Verona (anche lui fermo a 12 gol).

I rigori. Nessun rigore fischiato nella 018° giornata di Serie A. Finora in Serie A sono stati assegnati 69 rigori dei quali 57 segnati e 12 sbagliati. L’Inter è la squadra che si è vista fischiare più rigori a favore mentre Torino e Spezia sono ancora senza rigori a favore. La squadra che si è vista fischiare più rigori contro è lo Spezia.

I ‘trop gol’ di giornata. Il gol più importante di giornata è sicuramente quello di Elmas segnato nel big match con il Milan. Gol da veri bomber quelli di Scamacca e Vlahovic. Bello anche il gol di Gabbiadini. I ‘trop gol’ di giornata a nostro avviso sono quello dell’interista Sanchez per l’azione corale e quello del ‘veneziano’ Henry.

Il prossimo turno. Sulla carta l’ultima giornata di andata sembra un turno transitorio con tanti incroci tra chi lotta per la Champions e chi per la salvezza (Napoli-Spezia, Venezia-Lazio, Genoa-Atalanta, Juventus-Cagliari). Si annunciano interessanti le sfide Empoli-Milan, Verona-Fiorentina, Roma-Sampdoria e Inter-Torino.

Comments

comments