Il punto sulla A. La capolista solitaria, il flop in viola e bianconero, male gli arbitri, i ‘trop gol’ di giornata

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la 9° giornata.

Risultati e classifica. Si scoppia la coppia di testa. Il Napoli batte la Cremonese in trasferta e stacca l’Atalanta fermata in Friuli dalla ‘tosta’ Udinese che si conferma vera sorpresa del campionato. Ad oggi però le vere due più temibili antagoniste del Napoli sembrano essere Milan e Lazio staccate in classifica di tre punti, quelli persi negli scontri diretti con la capolista. Milan e Lazio hanno battuto rispettivamente Juventus e Fiorentina, vere e proprie delusioni di queste prime nove giornate di campionato. In zona retrocessione al Monza sta facendo bene la cura Palladino e conquista la terza vittoria consecutiva. Dopo Mihajlovic (Bologna) sostituito da Thiago Motta, Giampaolo (Sampdoria) sostituito da Stankovic e Stroppa (Monza) sostituito da Palladino è Cioffi (Verona) il quarto allenatore esonerato sostituito probabilmente da Lopez.

Errori arbitrali. Giornata non brillante per gli arbitri. Tanti errori corretti dal VAR (per fortuna che esiste) e soprattutto poca uniformità nella valutazione di alcuni falli e nell’utilizzo dei cartellini mettendo alla mercé dei picchiatori i giocatori più talentuosi del campionato. Malissimo Orsato in Milan-Juventus che non si assume la responsabilità di decidere sul possibile rigore contro la Juventus e poi non vede un nettissimo doppio fallo di Theo Hernandez in occasione del primo gol dei rossoneri. Male anche Abisso in Cremonese-Napoli che oltre a utilizzare poco i cartellini per fermare i continui falli dei grigiorossi (c’era anche un rosso per Dessers sullo 0-0), ferma una ripartenza del Napoli in superiorità numerica per un fuorigioco segnalato in ritardo e ‘difende’ la porta della Cremonese fermando uno schema su punizione al limite dell’area di rigore ben eseguito dal Napoli.

I gol. Nella nona giornata sono stati segnati 30 gol. In totale finora ne sono stati segnati 232 (media 2,58 a partita) dei quali 132 dalle squadre di casa e 100 da quelle in trasferta. Del Napoli al momento il miglior attacco (22 gol), dell’Atalanta e della Lazio le miglior difese (5 gol subìti). La lazio strappa al Napoli la leadership della miglior differenza reti (+16 contro +15 dei partenopei). Arnautovic (Bologna) non è più solo in testa alla classifica marcatori ma è stato raggiunto da Immobile (Lazio) a quota 6 gol.

I rigori. Dopo la nona giornata sono stati fischiati 24 rigori: 17 realizzati e 7 sbagliati. L’Atalanta guida la classifica dei rigori a favore (3), mentre nessun rigore a favore fischiato a Inter, Monza, Empoli, Sampdoria, Udinese, Verona e Torino. Nessun rigore fischiato contro invece per Inter, Monza, Atalanta, Bologna, Fiorentina e Roma.

I ‘trop gol’ di giornata. Belli i gol di Destro (Empoli) in rovesciata, di Brahim Diaz (Milan) per la cavalcata in solitaria da una metà campo all’altra e di Dia (Salernitana). secondo la nostra redazione sono loro che si dividono il podio dei gol più belli di giornata.

Il prossimo turno. Con la capolista Napoli impegnata in casa con il Bologna sono il derby Torino-Juventus e la sfida di vertice Lazio-Udinese i match più interessanti di giornata. Atalanta che ospita il Sassuolo e il Milan impegnato sul campo del Verona le altre due partite che riguardano la testa della classifica.

