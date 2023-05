Il punto sulla A. Napoli pronto per la festa Scudetto, entra nel vivo la lotta Champions, sorriso Lecce

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la 32esima giornata.

La giornata. La 32° giornata di Serie A ha registrato 4 vittorie delle squadre di casa, 2 di quelle in trasferta e 4 pareggi. Delle 26 reti messe a segno 16 le hanno realizzate le squadre di casa e 10 quelle in trasferta. Sono 3 le espulsioni comminate (1 a Sousa allenatore della Salernitana) a fronte di 35 ammonizioni. Assegnati 4 rigori (3 realizzati e 1 sbagliato dallo juventino Milik).

La classifica. Al Napoli manca un punto per vincere lo Scudetto, punto che potrebbe anche arrivare da una mancata vittoria della Lazio nelle ultime sei giornate. In attesa delle decisioni della Giustizia Sportiva in merito alle varie vicende che vedono coinvolte la Juventus, entra nel vivo la lotta per i rimanenti tre posti disponibili per la prossima Champions con 6 squadre raccolte in 6 punti. Con Sampdoria e Cremonese ormai vicinissime alla Serie B, preziosissimo ritorno alla vittoria del Lecce (in casa con l’Udinese) che prende un po’ di ossigeno nella lotta per non retrocedere grazie anche alla sconfitta dello Spezia.

I gol. Dopo i 26 gol segnati nella 32esima giornata in totale finora in questo campionato sono state realizzate 799 reti delle quali 441 dalle squadre di casa e 358 da quelle in trasferta. Osimhen con 21 gol continua a guidare la classifica marcatori davanti a Lautaro (17), Lookman e Nzola (13), Kvaratskhelia e Leao raggiunti dal salernitano Dia (12).

Top e flop:

– Napoli miglior attacco: 68 gol

– Sampdoria peggior attacco: 20 gol

– Napoli miglior difesa: -22 gol

– Cremonese peggior difesa: -58 gol

– Napoli miglior differenza reti: +46 gol

– Sampdoria peggior differenza reti: -37 gol

– Osimhen miglior marcatore: 21 gol.

I rigori Dopo 321 giornate in totale sono 91 i rigori fischiati dei quali 71 segnati e 20 sbagliati. La Roma è in testa alla classifica per i rigori a favore. Il Sassuolo sale sul podio affiancando l’Atalanta e togliendo il terzo posto a Lazio e Napoli. La Salernitana invece è quella che si è vista fischiare più rigori contro (10).

Il prossimo turno. Grande attesa per il Napoli che pareggiando in casa dell’Udinese conquisterebbe matematicamente lo Scudetto con cinque turni di anticipo. La Lazio ospita il Sassuolo. Promette spettacolo Monza-Roma, mentre la Juventus vuole tornare alla vittoria in casa con il Lecce. Milan atteso dal derby lombardo in casa con la Cremonese. Incrocio corsa Champions e lotta per non retrocedere in Atalanta-Spezia e Verona-Inter.

