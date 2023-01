Il punto sulla A. Prima sconfitta del Napoli, vittorie tutte di misura, exploit Lecce, recuperi soft nel post mondiale

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la sedicesima giornata.

La classifica. Il Napoli apre il 2023 con la prima sconfitta stagionale nella giornata fatta di pareggi e vittorie solo con ,o scarto di un gol. Le vittorie dell’Inter (proprio con il Napoli), del Milan (a Salerno) e della Juventus (a Cremona) danno nuova linfa al campionato. Romane lontane dalla vetta (-11 punti) malgrado la vittoria di rigore (1-0 in casa con il Bologna) e la clamorosa sconfitta della Lazio in casa di un combattivo Lecce. In zona salvezza torna alla vittoria la Sampdoria, mentre si complicano le posizioni di Cremonese e Verona (1-1 in casa del Torino).

I minuti di recupero. C’era grande attesa per vedere come gli arbitri italiani avrebbero applicato il tempo di recupero dopo quanto visto nell’ultimo mondiale. La media generale delle 10 partite è di 9,5 minuti (2,5 nel primo tempo, 7 nel secondo) anche per i tanti minuti di recupero concessi nel primo tempo di Spezia-Atalanta per lo scontro Zoet-Zapata e nella ripresa in Sassuolo-Sampdoria per l’infortunio di Audero. L’extra time più lungo è quello proprio di Spezia Atalanta (14 minuti totali), il più breve è invece quello di Inter-Napoli (5 minuti totali)

I gol. Nella 16° giornata sono stati segnati appena 22 gol. In totale sono stati segnati finora 409 gol dei quali 235 dalle squadre di casa e 174 da quelle in trasferta. Del romanista Pellegrini su rigore il gol numero 400 del campionato (del milanista Leao il 100°, del veronese Doig il 200°, del salernitano Dia il 300°).

Top e flop:

– Napoli miglior attacco: 37 gol

– Sampdoria peggior attacco: 8 gol

– Juventus miglior difesa: -7 gol

– Verona peggior difesa: -30 gol

– Napoli miglior differenza reti: +24 gol

– Sampdoria peggior differenza reti: -20 gol

– Osimhen miglior marcatore: 9 gol

I rigori. Dopo quindici giornate in totale sono 41 i rigori fischiati dei quali 30 segnati e 11 sbagliati. L’Atalanta guida la classifica dei rigori fischiati a favore, mentre la Salernitana guida quell dei rigori fischiati contro. Dopo sedici giornate restano ancora con zero rigori a favore Empoli, Sampdoria, Udinese e Verona. Nessun rigore fischiato contro invece per Monza, Atalanta e Roma.

I ‘trop gol’ di giornata. Il gol di Miranchuk del Torino e quello di Carlos Augusto del Monza si contendono il titolo di ‘trop gol’ di giornata.

Il prossimo turno. La Serie A torna subito in campo nel prossimo weekend con le dieci partita suddivise tra sabato (3), domenica (5) e lunedì (2). Su tutte spicca il big match Milan-Roma. Interessante il derby lombardo Monza-Inter, mentre la capolista Napoli è ospite della Sampdoria.

Comments

comments