Il punto sulla A. Staffetta Genoa-Sampdoria, la Juventus attende la penalizzazione, già 16 le squadre (quasi) sicure di far parte della prossima Serie A

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la 34esima giornata.

La giornata. La 34° giornata di Serie A ha registrato 5 vittorie delle squadre di casa, 3 di quelle in trasferta e 2 pareggi. Delle 19 reti messe a segno 11 le hanno realizzate le squadre di casa e 8 quelle in trasferta. Nessuna espulsione a fronte di 36 ammonizioni. Assegnati 2 rigori, entrambi al Napoli (calciati da Osimhen 1 realizzato e 1 sbagliato).

La classifica. Con il Napoli campione d’Italia con 5 giornate di anticipo tengono banco la corsa Champions e la lotta per la salvezza. Nell’ultimo turno le due milanesi hanno sconfitto le due romane mentre la Juventus ha battuto l’Atalanta, lanciando un segnale forte per chi deve accompagnare il Napole nella prossima Champions League. La Juventus, per la vicenda delle plusvalenze, è però in attesa di conoscere il verdetto della Giustizia Sportiva sulle penalizzazione che dovrebbe escluderla dalle posizioni in classifica utile per giocare le prossime coppe europee. Nella zona bassa della classifica la Sampdoria è retrocessa e Lecce, Verona, Spezia e Cremonese sono in lotta per evitare le altre due posizioni di classifica che porterebbero alla Serie B.

I gol. Dopo i 19 gol segnati nella 34esima giornata in totale finora in questo campionato sono state realizzate 852 reti delle quali 468 dalle squadre di casa e 384 da quelle in trasferta. Osimhen con 23 gol continua a guidare la classifica marcatori davanti a Lautaro (19).

Top e flop:

– Napoli miglior attacco: 70 gol

– Sampdoria peggior attacco: 20 gol

– Napoli miglior difesa: -23 gol

– Sampdoria peggior difesa: -61 gol

– Napoli miglior differenza reti: +47 gol

– Sampdoria peggior differenza reti: -41 gol

– Osimhen miglior marcatore: 23 gol.

I rigori Dopo 34 giornate in totale sono 96 i rigori fischiati dei quali 75 segnati e 21 sbagliati. Il Napoli, con la Roma (9), è alla guida della classifica dei rigori a favore, mentre la Salernitana invece di quella dei rigori fischiati contro (10).

Il prossimo turno. Incroci pericolosi Champions-Salvezza in Lazio-Lecce, Juventus-Cremonese e Spezia-Milan. L’Atalanta fa visita alla Salernitana, la Roma a Bologna, l’Inter in casa con il Sassuolo. Il Verona ospita il Torino. Si annunciano spettacolari e con molti gol Fiorentina-Udinese e Monza-Napoli.

Sono già 16 le squadre sicure di far parte della prossima Serie A.

NAPOLI Juventus (in attesa anche del verdetto per la manovra stipendi che potrebbe portare alla Serie B) Torino Genoa (promosso dalla Serie B) Inter Milan Monza Atalanta Udinese Bologna Sassuolo Fiorentina Empoli (manca un punto) Lazio Roma Frosinone (promosso dalla Serie B).

Il tabellone verrà poi completato con:

3 squadre tra Salernitana (quasi salva) Lecce, Spezia, Verona, Cremonese;

1 squadra dai play-off di Serie B.

