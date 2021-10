Il punto sulla Serie A. Orsato colpisce ancora, Napoli triplo leader, i ‘trop gol’ di giornata

Il punto sul campionato di Serie A 2021-22 dopo l’ottava giornata di campionato.

I risultati. Il Napoli ancora primo a punteggio pieno nella giornata che registra la prima sconfitta dell’Inter e le polemiche romaniste per l’arbitraggio di Orsato in Juventus-Roma. Prima vittoria per il Cagliari di Mazzarri e il Venezia che sminuisce le ambizioni europee della Fiorentina.

Il confronto punti tra il 2021-22 e il 2020-21. Dopo otto giornate il Napoli è leader in campionato ma anche per la migliore differenza punti rispetto alla settima giornata del campionato precedente (+9). Male la Juventus, malissimo il Sassuolo.

I gol. Con i 30 gol dell’ottava giornata finora sono stati segnati 254 gol dei quali 137 segnati dalle squadre di casa e 117 da quelle in trasferta. L’Inter con 23 gol ha il miglior attacco, mentre Venezia e Salernitana con 6 gol hanno l’attacco peggiore. Il Napoli è in testa alla classifica della miglior difesa con appena 3 gol al passivo mentre lo Spezia con 20 gol incassati ha la peggior difesa. Immobile torna in testa alla classifica marcatori con 7 gol seguito da Dzeko e Joao pedro con 6 e Osimhen con 5.

Rigori. In totale sono stati assegnati 41 rigori dei quali 32 segnati e 9 sbagliati. Napoli primo anche per rigori a favore fischiati, ancora a zero Torino e Spezia. Nessun rigore fischiato contro a Napoli, Roma e Salernitana.

I ‘trop gol’ di giornata. Belli il secondo gol di Ilicic (Atalanta), quelli di Destro (Genoa), Simy (Salenitana) e Kovalenkodo (Spezia), ma la redazioine ha voluto premiare quello di Osimhen per la bellezza dell’azione corale del Napoli e per il gesto atletico dell’attaccante nigeriano.

Il prossimo turno. Roma-Napoli e Inter-Juventus, con il Milan impegnato a Bologna potrebbero cambiare gli equilibri di classifica.

