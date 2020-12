Il punto. Tra le big rallenta solo la Roma, ancora un rigore per il Milan, i ‘trop gol’ di giornata

La Serie A non può mandare in archivio la decima giornata per il rinvio di Udinese-Atalanta dovuto all’impraticabilità del campo dopo le abbondanti piogge cadute in Friuli durante la giornata di domenica.

La giornata e la classifica. In testa alla classifica vincono tutte tranne Roma e Sassuolo che hanno pareggiato 0-0 nello scontro diretto. In zona retrocessione oltre il Crotone ultimo con 2 punti, si fa difficile la posizione di Torino e Genoa.

Il confronto. Sono solo cinque le squadre che dopo dieci giornate hanno un saldo attivo di punti rispetto allo scorso campionato: Milan, Sassuolo, Verona, Sampdoria e Napoli. Male Juventus (malgrado i tre punti a tavolino) e Fiorentina.

I rigori. Un solo rigore assegnato nella decima giornata: in favore del Milan contro la Sampdoria. per i rossoneri è l’ottavo rigore stagionale mentre il Napoli (come Genoa, Fiorentina e Bologna) è l’unica big senza aver ancora avuto un rigore a favore. In totale dopo dieci giornate sono stati assegnati 33 rigori dei quali 28 segnati e 5 sbagliati.

I gol. Finora in Serie A sul campo sono stati segnati 315 gol (sei segnati a tavolino da Verona e Juventus) 162 dalle squadre di casa (compresi i sei a tavolino di Verona e Juventus) e 153 da quelle in trasferta. Inter miglior attacco con 26 gol, Napoli miglior difesa che sul campo ha subìto 7 gol. Ibrahimovic è ancora il capocannoniere con 10 gol davanti a Ronaldo e Lukaku con 8.

I ‘trop gol’ di giornata. Solo due i gol degni di cronaca: sono entrambi stati realizzati dal Napoli com Demme e con Insigne votato dalla nostra redazione miglior gol di giornata.

Comments

comments