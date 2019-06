Il Real apre al prestito per James ed il Napoli potrebbe puntare Lozano

Sky Sport riporta che il Real Madrid ha aperto per il prestito di James Rodriguez al Napoli; questo potrebbe favorire la trattativa per Hirving Lozano.

Arrivano novità importanti da Sky Sport sul mercato del Napoli; detto che in Colombia riferiscono di James Rodriguez nuovo giocatore (o comunque molto vicino) azzurro, l’emittente televisiva riporta che il Real ha accettato l’opzione del prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda l’ingaggio del colombiano un aiuto arriverà dal “Decreto Crescita“; nonostante le possibili interferenze di altri club, il club azzurro ha dalla sua l’allenatore: James vuole ritrovarsi fortemente con Ancelotti. L’apertura al prestito può favorire la trattativa per Hirving Lozano, continua Sky Sport.

Questo perché per il messicano il Napoli potrebbe mettere sul piatto quasi 50 milioni, più 4 di ingaggio al giocatore. L’unico problema è rappresentato dai diritti d’immagine; Lozano guadagna circa 3 milioni dagli sponsor. Un problema che non ha Manolas, dove bisogna trovare la contropartita giusta per la Roma.

