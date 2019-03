Il ruolo di De Paul determinante per il modulo in vista del Napoli

Da Udine arrivano nuove indiscrezioni sulla formazione e sul modulo che l’allenatore Nicola adotterà contro il Napoli.

Il Messaggero Veneto fa il punto sulla formazione e sul modulo che saranno scelti da Nicola per l’Udinese, in vista della partita contro il Napoli. Questo per via delle critiche subite dopo la partita contro la Juventus, molto rinunciataria da quel punto di vista.

A quanto pare le scelte dipenderanno molto dal ruolo e dalla posizione di De Paul; l’intenzione è quella di proporre un 4-1-4-1 con Sandro davanti alla difesa, e Pussetto, Fofana, De Paul e Mandragora dietro Lasagna.

