Il San Paolo e l’assenza dei gruppi organizzati, i commenti delle forze dell’ordine e della SSC Napoli

La “Repubblica” oggi in edicola fa il punto sull’assenza dei gruppi organizzati al San Paolo, riportando anche un virgolettato delle forze dell’ordine e della SSC Napoli per voce di Formisano.

Una battaglia per la legalità e nessuna deroga è consentita sul regolamento d’uso per la Questura con le telecamere con riconoscimento facciale.

Non c’è scampo per chi scavalca, sale sulla balaustre, litiga con gli steward o occupa le vie di fuga. Il Napoli calcio è d’accordo, ma anche se non lo fosse cambierebbe poco visto il codice etico imposto dalla Figc due anni fa.

Vane le proteste ultrà che tramite un legale reclamano aree ad hoc per le gare in gruppo.

“Sì al dialogo ed al buonsenso, no alle eccezioni”, la replica delle forze dell’ordine ai gruppi organizzati, ritenuta insoddisfacente.

De Laurentiis ci rimette un po’ di soldi, che s’è attivato per riportare famiglie e giovani con la nuova Tribuna Young per 2000 ragazzi delle scuole calcio.

“Siamo per il rispetto delle leggi, abbiamo ascoltato la richiesta di sicurezza della maggior parte dei tifosi – ha detto Alessandro Formisano della società – non c’è alcuna volontà persecutoria ed auspichiamo il ritorno di tutti purché le regole vengano sempre rispettate”.

