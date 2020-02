Il Sassuolo di De Zerbi fa la voce grossa contro la Roma, nella prima frazione di gioco del terzo anticipo di questa giornata di Serie A.

Dopo poco meno di mezz’ora, infatti, i neroverdi si sono portati in vantaggio per 3 a 0. Una doppietta di Caputo ed un gol di Djuricic decidono per ora il risultato della partita.

Giallorossi che non sono riusciti a trovare un modo per arginare la squadra di casa. Restano ancora 45′ per la squadra di Fonseca per cercare almeno di recuperare.

Comments

comments