Il Sassuolo inguaia la Spal, vittoria in rimonta della squadra di De Zerbi

E’ finito il derby emiliano tra Sassuolo e Spal, vince la squadra di De Zerbi in rimonta e inguaia Semplici che si ritrova ultimo in classifica.

Vince il Sassuolo grazie ad un gol al 90′ di Boga che ribalta il risultato e permette ai neroverdi di uscire con una vittoria dallo stadio della Spal. Eppure la squadra di Semplici aveva trovato il vantaggio al 24′ con Bonifazi che sfrutta un errore di Consigli per mettere in porta il pallone con un colpo di testa da due passi. Nel secondo tempo la rimonta del Sassuolo: al 65′ Caputo segna il rigore del pareggio (fallo evidente di Tomovic su Boga), poi al 90′ c’è il cross da destra di Berardi per il colpo di testa di Boga che chiude la partita.

SPAL – Sassuolo 1-2 (24′ Bonifazi, 65′ rig. Caputo, 90′ Boga)

Comments

comments