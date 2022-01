Si è conclusa, da poco, la sfida tra Empoli e Sassuolo, iniziata alle ore 14 e 30. I neroverdi travolgono 5 a 1 i padroni di casa.

Mattatori della partita sono Scamacca e Raspadori, che chiudono la partita con una doppietta a testa. L’Empoli, nel secondo tempo, rimane anche in 10 e non trova più spiragli per riaprire il match.

L’altro gol neroverde, siglato nel primo tempo, è quello di Berardi.

Empoli – Sassuolo 1 – 5

13′ Berardi, 16′ Henderson, 24′, 71′ Raspadori, 67′, 90′ Scamacca

