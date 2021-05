Il Sindaco di Pozzuoli ed il retroscena sulla trattativa con De Laurentiis per il Centro Sportivo

Nel pomeriggio di ieri, durante la conferenza stampa di presentazione dell’Open Città di Pozzuoli, il Sindaco ha svelato un importante retroscena.

Prima dello scoppio della pandemia Covid, infatti, De Laurentiis ed il Sindaco Figliolia erano in trattative per un centro sportivo. Centro Sportivo che sarebbe sorto a nord di dove si trova il Tennis Club Pozzuoli, sede della conferenza stampa di ieri.

In particolare, la giunta comunale aveva dato la propria disponibilità al presidente De Laurentiis per il progetto; inoltre, il Sindaco ha svelato che c’era anche la mediazione del Presidente della Regione Campania De Luca. Per ora, comunque, la trattativa è in stand by proprio per la situazione relativa alla pandemia da Covid, che ha fatto frenare i discorsi.

Quindi, è possibile che in futuro ne torneranno a parlare dopo che la situazione si sarà stabilizzata, con tutti gli, interessanti, sviluppi che ne seguiranno.

